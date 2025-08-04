Жителям Подмосковья напомнили о записи к врачу через Telegram-бот

Свыше 166 тысяч жителей Подмосковья воспользовались Telegram-ботом для решения медицинских вопросов. С начала года в цифровому помощнику Денису присоединились свыше 25 тысяч пользователей.

Как сообщили в региональном Мингосуправления, робот консультирует жителей по вопросам здравоохранения. С его помощью можно записаться к врачу, на диспансеризицию или вакцинацию, а также вызвать специалиста на дом.

Робот также может подсказать, какого врача нужно посетить на основании жалоб.

Чтобы воспользоваться помощником, нужно перейти по ссылке и запустить бота. После этого необходимо указать номер телефона и полиса ОМС.

Проект реализовали в 2022 году. С его помощью жители более 160 тысяч раз оформили прием, 16 тысяч раз вызвали врача домой и 820 раз записались на телемедицинские консультации. После опроса Дениса 1,8 тысячи пациентов решили пройти обследование.