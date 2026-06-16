Свыше 166 тысяч тонн кондитерских изделий выпустили в Подмосковье за 4 месяца

За четрые месяца в Подмосковье произвели около 166,7 тысячи тонн кондитерских изделий. Это закрепляет статус региона как лидера в стране в этой области.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, Подмосковье занимает первое место в России и ЦФО по производству кондитерских изделий. На долю Московской области с января по апрель этого года пришлось 29,5% от общего объема сладостей в Центральном федеральном округе и 13,2% от общероссийского объема.

«За этими цифрами — труд кондитеров, современные технологии и традиции качества, которые годами оттачивают предприятия региона», — отметили в министерстве.

Среди самых крупных производителей — «БКК Коломенский», «Сладкий орешек» и «Одинцовская кондитерская фабрика».

В ведомстве отметили, что каждые созданные в регионе батончик и конфета — это вклад в праздничное настроение.