Свыше 1600 заявлений поступило в приемную комиссию колледжа

Приемная кампания в колледже продолжается, демонстрируя высокий интерес выпускников школ к программам среднего профессионального образования. По состоянию на 13 июля в приемную комиссию поступило 1670 заявлений.

Колледж предлагает абитуриентам широкий выбор образовательных программ по техническим и гуманитарным направлениям. Такое разнообразие позволяет будущим студентам выбрать специальность в соответствии со своими интересами и профессиональными планами.

Подать документы можно двумя способами: лично в приемной комиссии или через портал «Госуслуги». Прием осуществляется в соответствии с утвержденным графиком.

Для участия в конкурсном отборе абитуриентам необходимо своевременно предоставить полный комплект документов, включая аттестат об основном общем образовании и медицинскую справку установленного образца.

Получить консультацию по вопросам поступления, графика работы приемной комиссии и образовательных программ можно по телефону или при личном обращении в колледж.

Прием документов продлится до 15 августа. После завершения кампании начнется зачисление абитуриентов по результатам конкурсного отбора и вступительных испытаний.