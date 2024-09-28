Свыше 1600 ям на дорогах отремонтировали в Чехове с начала года

В городском округе Чехов с начала 2024 года ликвидировали 1607 дорожных дефектов. Замглавы муниципалитета Алексей Родин проверил ход ямочного ремона на Школьной улице в селе Новый Быт.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин вместе со специалистами из управления благоустройства администрации муниципалитета приехал в село Новый Быт. Члены комиссии проверили качество ремонта ям на дороге по улице Школьной.

Обновляют асфальтобетонное полотно в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

«Своевременное выявление дефектов, возникающих на асфальтобетонных покрытиях, позволяет оперативно реагировать и устранять их, что безусловно влияет на создание комфортных условий для передвижения не только автомобилистов, но и пешеходов», — подчеркнул Алексей Родин.

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