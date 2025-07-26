Свыше 1600 детей отдохнут в школьных лагерях в Химках за лето

В Химках в 13 образовательных заведениях проходит летняя оздоровительная кампания. Всего в школьных лагерях отдохнут более 1600 юных жителей округа.

В лагерях при учреждениях образования в Химках открыли профильные отряды, такие как: «Движение первых», «Орлята России», «Безопасность дорожного движения детей», а также посвященные Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все они направлены на развитие различных навыков у детей. Всего такие отряды посещают свыше 700 школьников.

Лагеря работают в две смены. Первая прошла с 9 июня по 9 июля. А вторая смена продлится до 11 августа.

Ранее сообщили, что в Подмосковье уделяют особое внимание образованию и развитию инфраструктуры для детей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе к 1 сентября начнут работать 14 новых школ, еще 57 образовательных учреждений откроют свои двери для учеников после капитального ремонта.