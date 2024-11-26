Свыше 160 снегоуборочных машин подготовили на МЖД

На МЖД подготовили 165 единиц снегоуборочной техники, которые будут использовать для очистки железнодорожной инфраструктуры от снега и наледи по мере необходимости. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
На линиях МЦК и МЦД задействуют современные самоходные машины, которые способны убирать снег в узких местах, таких как горловины станций и стрелочные переводы.
Для поддержания техники в рабочем состоянии и оперативного устранения неисправностей сформированы мобильные сервисные группы с аварийно-восстановительным оборудованием. Также на 14 станциях предусмотрены места для хранения запасных деталей и инструментов для ремонта.
Страны Запада услышали тезисы Путина после испытаний «Орешника»
«Последствия очевидны». Медведев выявил признаки психоза у западных чиновников
Еще 343 км линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье в этом году
Лесопожарную технику в Чехове поместили на хранение на зиму
В группировке войск «Юг» назначили врио командующего
Соревнования по художественной гимнастике на Кубок главы прошел в Чехове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте