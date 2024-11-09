Свыше 160 подростков приняли участие в православном фестивале в Коломне

Православный фестиваль «День народного единства» прошел в Коломенской духовной семинарии. Он собрал более 160 детей и подростков из различных православных и общественных организаций Коломны, а также активную молодежь из других округов Московской области.

В рамках мероприятия участники провели молебен, ознакомились с семинарией во время экскурсии и приняли участие в конференции, на которой присутствовал митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Митрополит отметил, что в текущие непростые времена очень важно сохранять единство и сплоченность, которые начинаются в семье. Он подчеркнул, что именно в семье учат любить, поддерживать друг друга и совершать добрые дела.

«Поэтому я хочу пожелать всем, осознавая текущее время, которое нам дано, не растрачивать понапрасну дни своей жизни, а спешить творить добро, создавать его как можно больше и в своей семье, и в своём отечестве», — указал митрополит Павел.

С приветственным словом к участникам обратилась министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

«От лица нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева я рада приветствовать вас на молодежном фестивале, посвященном Дню народного единства. Благодарю за такой теплый прием владыку Павла», — заявила Швелидзе.

Она подчеркнула, что Русская православная церковь активно участвует в жизни молодого поколения, создавая атмосферу поддержки и наставления.

Перед началом конференции митрополит Павел провел торжественный молебен в Трехсвятительском храме Коломенской семинарии. В рамках фестиваля также организовали экскурсию по семинарии и Богоявленскому Старо-Голутвину мужскому монастырю, который находится в живописном месте слияния рек Москвы и Оки и был основан в XIV веке преподобным Григорием Голутвинским, учеником Сергия Радонежского.