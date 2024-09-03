Свыше 160 подмосковных врачей получили участки по льготной программе с января

Фото: МИО МО

Еще 163 врача из Подмосковья получили земельные участки с начала года благодаря программе поддержки. Всего за время действия программы в ней поучаствовали свыше двух тысяч специалистов.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, врачи получили земельные участки в безвозмездное пользование для строительства дома или ведения хозяйства. За время действия программы в ней приняли участие 2,3 тысячи медиков. Это 358 терапевтов, 237 акушеров-гинекологов, 235 педиатров и другие. Воспользоваться мерой поддержки могут врачи по 39 специальностям.

Для участия в программе необходимо работать в госучреждении Подмосковья, иметь стаж не менее трех лет и соблюсти другие условия. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

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