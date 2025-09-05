Свыше 160 онлайн-заявок на служебное жилье подали в Подмосковье

Фото: Квартира для переселенцев из аварийного жилья на улице Кирова в Старой Купавне Богородского округа / Медиасток.рф

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на получение служебной квартиры. Этой возможностью уже воспользовались более 160 раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, к служебному жилью относятся квартиры и комнаты в общежитиях, которые предоставляют жителям на время работы. Их также выдают на время капитального ремонта или при сносе домов.

Подать заявку могут сотрудники органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, работники учреждений здравоохранения и образования, участковые уполномоченные полиции, а также люди, нуждающиеся во временном жилье.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Ее предоставляют бесплатно в течение 30 рабочих дней.