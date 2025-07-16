Свыше 160 нарушений в сфере охоты пресекли в Подмосковье с января

С начала года в Подмосковье выявили более 160 нарушений в сфере охоты. Всего за этот период было заведено 150 административных и 12 уголовных дел.

«Службой охотнадзора Комлесхоза возбуждено 150 административных и 12 уголовных дел. Административные дела связаны с нарушениями правил охоты, такими как нарушение сроков и порядка. Уголовные дела — по статье 258 УК РФ за незаконную охоту с крупным ущербом, в основном за незаконную добычу лосей и оленей», — рассказал председатель подмосковного Комлесхоза Алексей Ларькин.

Жителям напомнили, что для добычи животных необходимы охотничий билет, разрешение на ношение оружия и путевка. при отсутствии этих документов положены штрафы в размере от 500 до четырех тысяч рублей.