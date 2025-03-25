Свыше 160 детских площадок отремонтировали в Подмосковье с января

С начала года в Подмосковье отремонтировали 165 детских игровых комплексов во дворах. Больше всего работ провели в Красногорске, Коломне и Одинцове.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, инспекторы регулярно следят за состоянием детских площадок во дворах. Так, с начала года в порядок привели 165 объектов, из которых 28 - в Красногорске, 14 - в Коломне и 13 - в Одинцове.

Кроме того, специалисты покрасили более 700 игровых элементов.

Жителям напомнили, что сообщить о поломках и других дефектах можно в территориальные отделы министерства.