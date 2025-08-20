Свыше 160 датчиков для отслеживания паводков установят в Подмосковье в 2025 году

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин принял участие во второй международной научно-практической конференции по охране трансграничных водных объектов. Мероприятие состоялось в рамках выставки «Ecology Expo-2025».

В своем докладе он сделал акцент на цифровом подходе к управлению и мониторингу водных ресурсов региона.

По словам министра, в Подмосковье насчитывают свыше семи тысяч водных объектов, а одной из приоритетных задач остается точное определение их границ. Это необходимо для предотвращения незаконной застройки прибрежных территорий и сохранения права жителей на свободный доступ к воде.

Еще одним направлением работы станет автоматизация процессов по выявлению пересечений земельных участков с береговыми полосами и объектов, использующих воду без разрешения.

Особое внимание Виталий Мосин уделил вопросам паводковой безопасности. Он представил проект внедрения системы умной сигнализации, которая позволит в реальном времени отслеживать уровень воды и прогнозировать риски подтоплений.

До конца года планируется установить 166 датчиков, которые станут частью структуры мониторинга.