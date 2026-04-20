Свыше 160 человек сдали кровь на акции в Доме правительства Подмосковья

В понедельник, 20 апреля, в Доме правительства Московской области прошла донорская акция. Кровь могли сдать все желающие.

Акцию, приуроченную к Национальному дню донора, проводят каждый год.

«В мероприятии приняли участие 166 работников, было собрано более 53 литров крови», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Кровь и ее компоненты нужны пациентам, получившим серьезные травмы и ожоги, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, а также людям с онкологическими заболеваниями и другими патологиями.

Московский областной центр крови принимает доноров ежедневно с 8:00 до 14:00 без предварительной записи по адресу: город Москва, улица Металлургов, дом № 37А.

Полный список учреждений Службы крови Московской области доступен на сайте.