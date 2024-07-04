Свыше 160 аукционов по имущественным торгам провели в Подмосковье за неделю

Фото: Медиаархив Московской области

За неделю с 24 июня по 28 июня 2024 года проведено 169 аукционов по земельно-имущественным торгам. Всего в торгах участвовали 504 претендента, а среднее количество участников на торгах составило 5,2 человека на лот.

Подробную информацию об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно найти на портале ЕАСУЗ. Здесь каждый может легко отыскать подходящий участок или помещение.

Также в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Подмосковья ежедневно публикуется информация о актуальных лотах, а также сведения о проводимых торгах в регионе. Там же можно узнать, как найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также, как оформить необходимые документы для участия в тендерах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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