Свыше 1,6 тысячи сертификатов на соципотеку выдали в Подмосковье за 5 лет
Для жителей Подмосковья действуют программы, которые помогают приобретать жилье. Социальная ипотека позволяет поддерживать представителей разных профессий.
Благодаря программе жилье на особых условиях могут купить работники, которые играют важную роль в развитии региона.
«На 2026 год в программу включены 219 человек. Среди них врачи, учителя, ученые и специалисты оборонно-промышленного комплекса, тренеры. Объем финансирования на эти цели в 2026 году составит свыше миллиарда рублей», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Зв минувшие пять лет в регионе выдали более 1,6 тысячи сертификатов на социальную ипотеку.
В рамках программы Подмосковье оплачивает половину первоначального взноса и ежемесячную сумму основного долга в течение 10 лет, а специалисту остается лишь перечислять проценты по кредиту.
Заявку можно оформить на сайте госуслуг или после обращения в профильное ведомство. Дополнительные сведения о получении социальной ипотеке размещены на сайте.