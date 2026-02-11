Свыше 1,6 тысячи сертификатов на соципотеку выдали в Подмосковье за 5 лет

Фото: Новый дом №4 на ул. Набережной в Лыткарино / Медиасток.рф

Для жителей Подмосковья действуют программы, которые помогают приобретать жилье. Социальная ипотека позволяет поддерживать представителей разных профессий.

Благодаря программе жилье на особых условиях могут купить работники, которые играют важную роль в развитии региона.

«На 2026 год в программу включены 219 человек. Среди них врачи, учителя, ученые и специалисты оборонно-промышленного комплекса, тренеры. Объем финансирования на эти цели в 2026 году составит свыше миллиарда рублей», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Зв минувшие пять лет в регионе выдали более 1,6 тысячи сертификатов на социальную ипотеку.

В рамках программы Подмосковье оплачивает половину первоначального взноса и ежемесячную сумму основного долга в течение 10 лет, а специалисту остается лишь перечислять проценты по кредиту.

Заявку можно оформить на сайте госуслуг или после обращения в профильное ведомство. Дополнительные сведения о получении социальной ипотеке размещены на сайте.