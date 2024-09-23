Свыше 1,6 тысячи подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Управляющие компании завершили ремонт подъездов более чем в 1,6 тысячи многоквартирных домов региона. Работы прошли под наблюдением Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Подъезды многоквартирных домов требуют регулярного ухода и периодического ремонта. Это необходимо для поддержания комфортной атмосферы и обеспечения безопасности жильцов.

Текущий ремонт охватывает различные косметические работы, включая покраску стен, восстановление или установку новых поручней и почтовых ящиков, а также замену или ремонт осветительных приборов и оконных проемов.

Управляющие организации несут ответственность за поддержание надлежащего состояния общих помещений, проводят осмотры и выполняют необходимые ремонтные работы.

Специалисты министерства напоминают, что если в подъезде требуется ремонт, следует обратиться в управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

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