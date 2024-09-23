Свыше 1,6 тысячи подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года
Управляющие компании завершили ремонт подъездов более чем в 1,6 тысячи многоквартирных домов региона. Работы прошли под наблюдением Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Подъезды многоквартирных домов требуют регулярного ухода и периодического ремонта. Это необходимо для поддержания комфортной атмосферы и обеспечения безопасности жильцов.
Текущий ремонт охватывает различные косметические работы, включая покраску стен, восстановление или установку новых поручней и почтовых ящиков, а также замену или ремонт осветительных приборов и оконных проемов.
Управляющие организации несут ответственность за поддержание надлежащего состояния общих помещений, проводят осмотры и выполняют необходимые ремонтные работы.
Специалисты министерства напоминают, что если в подъезде требуется ремонт, следует обратиться в управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».