Свыше 1,6 тысячи онлайн-заявок на справки военкоматов подали в Подмосковье с января

Жители Подмосковья подали свыше 1,6 тысячи заявок на выдачу справок военных комиссариатов с начала года. Сделать это можно через «Госуслуги».

Как рассказали в региональном Мингосуправления, в рамках комплексной услуги можно получить 25 видов справок военных комиссариатов. Они требуются при оформлении пенсии, пособий и льгот. Получить документ могут действующие и бывшие военнослужащие, а также их семьи.

Услуга доступна в разделе «Личные документы» — «Справки».

Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. В ней нужно указать нужный военный комиссариат, указать виды справок и категорию заявителя.

Жители могут получить получать госуслуги в цифровом виде благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».