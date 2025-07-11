Свыше 1,6 тысячи человек посетили открытие музыкального фестиваля в Истре

На территории Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» 9 июля стартовал восьмой ежегодный фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Открытие посетили 1,6 тысячи человек.

Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением Дмитрия Юровского и скрипач Вадим Репин представили публике произведения Арама Хачатуряна, Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева.

Перед началом мероприятия состоялась пресс-конференция с участием заместителя министра культуры Подмосковья Павла Родина, художественного руководителя фестиваля Дмитрия Юровского, скрипача Вадима Репина, директора музея Анны Антипенко, а также почетного президента мероприятия Максима Дунаевского.

«Несмотря на то, что календарь культурных событий в Московской области очень богатый, фестиваль „Лето. Музыка. Музей“ является одним из любимейших для наших жителей и гостей и стал еще одной „визитной карточкой“ региона», — подчеркнул Родин.

Он напомнил, что темой фестиваля в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стала память поколений.

«Мы создали программу из произведений композиторов, которые жили и работали во время войны и чья музыка стала не только культурным наследием, но и очень много дала людям, жившим в период, когда она была написана», — отметил Юровский.

Скрипач Вадим Репин подчеркнул уникальность фестиваля, программы которого всегда отличаются разнообразием и серьезным отношением к классическому искусству.

«Мы открыли в рамках постоянной экспозиции два раздела, которые раскрывают историю этих лет через наши экспонаты», — рассказала директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Все желающие также могут посетить временные выставки.

«Для нас очень важно, чтобы люди, приехав сюда на фестиваль, обязательно посетили наши выставки и наиболее полно погрузились в красоту и искусство в стенах нашего музея», — заключил Максим Дунаевский.