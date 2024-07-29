Свыше 1,6 тысячи человек посетили фестиваль «Поле Фолка» в Подмосковье

Музыкальный фестиваль «Поле Фолка» завершился в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“». Мероприятие длилось два дня и собрало свыше 1,6 тысячи гостей и жителей Московской области.

На фестивале выступили известные фольклорные коллективы, среди которых выделялись хедлайнеры — группы «Отава Е» и Zventa Sventana. Кро метого свою музыку представили этнопроект «Коленкоръ», ансамбль «Ихтис», группа «Якруна», проект «Этносфера», а также Даня Воронков с программой «Балалаунж». В числе исполнителей были трио KLE2GO, группа «Ян Сар» и музыкальный проект «За краем», а также лауреаты международных конкурсов — Вадим Данилов и Сергей Дедов.

Посетители фестиваля также могли слушать лекции от медиаблогера и эксперта по семейным ценностям Екатерины Величкиной, которая поделилась мыслями о том, как сохранить традиции предков через музыку в современной жизни.

Писатель и историк старообрядчества Дмитрий Урушев также провел лекцию. В рамках событийной программы прошли выставки, экскурсии, квест по усадебному парку и мастер-классы для всех возрастов.

Фестиваль «Поле Фолка» стал новым крупным проектом, организованным Министерством культуры и туризма Московской области, музеем-заповедником «Усадьба „Мураново“» и концертным бюро «ШИШ». Он направлен на развитие популярности этно-фолк-рока и расширение географии современных музыкальных фестивалей в этом направлении.

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