Свыше 1,6 тысячи алкомаркетов закрыли в многоквартирных домах Подмосковья

В Подмосковье продолжают действовать ограничения на продажу алкогольной продукции в магазинах и заведениях, расположенных в многоквартирных домах. Закон, вступивший в силу в сентябре 2025 года, запретил реализацию спиртного в торговых точках со входами во дворах.

Как сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Виталий Мосин, после введения новых правил работу прекратили более 1,6 тысячи торговых объектов, продававших алкоголь в жилых кварталах. По его словам, меры направлены на создание более спокойной и безопасной среды для обитателей многоквартирных домов.

«С марта этого года в регионе также начало действовать еще одно ограничение — оно касается заведений общественного питания в МКД. Если вход в кафе или бар расположен со стороны двора либо объект находится дальше 30 метров от улично-дорожной сети, продажа алкоголя там разрешена лишь два часа в сутки — с 13:00 до 15:00. Эти требования затрагивают более 450 заведений, исключение предусмотрено только для ресторанов», — уточнил Виталий Мосин.

В министерстве уточнили, что магазины с действующими лицензиями смогут продолжать работу до окончания срока разрешительных документов, однако продлить лицензии в дальнейшем уже не получится.

Торговые точки без лицензии, реализующие слабоалкогольную продукцию, должны были полностью прекратить продажу алкоголя до 1 сентября прошлого года. За нарушение требований предусмотрены административная ответственность и изъятие продукции.

Контроль за соблюдением закона осуществляют совместно с муниципалитетами и сотрудниками МВД, а материалы по выявленным нарушениям направляют в суд.