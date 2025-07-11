Свыше 16 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки против клещевого энцефалита

По данным Управления Роспотребнадзора по Московской области, к 9 июля в регионе зафиксировали около 10 тысяч обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей. Эпидемиологическая ситуация остается под постоянным контролем ведомства.

В текущем году в Подмосковье зарегистрировали 126 случаев болезни Лайма, а случаев клещевого вирусного энцефалита в регионе не выявили.

В качестве профилактической меры прививку от заболевания сделали свыше 16,5 тысячи человек, в том числе шесть тысяч детей.

Специалисты проводят масштабные акарицидные обработки, охватившие уже 4,7 тысячи гектаров, из которых 37,5% приходятся на территории детских оздоровительных лагерей.

Жителей и гостей Московской области призвали выбирать светлую закрытую одежду и головные уборы для прогулок в парках и лесах, следить, чтобы рукава, брюки и носки плотно прилегали к телу, использовать специальные средства от клещей, а также тщательно осматривать тело каждые 15-20 минут.