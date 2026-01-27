Свыше 16 тысяч тонн тепличных овощей вырастили в Подмосковье в декабре

За окном бушует зима, но в подмосковных теплицах и лабораториях кипит жизнь. Пока жители региона греются дома, аграрии без перерыва выращивают свежие овощи, а селекционеры создают новые сорта для будущих урожаев.

Современные тепличные комплексы в Подмосковье работают круглый год. Благодаря энергосберегающим технологиям и умным системам, которые сами контролируют климат, фермеры могут получать урожай в любой сезон. Только за декабрь они собрали свыше 16 тысяч тонн свежих овощей.

Одновременно с этим в регионе идет активная научная работа. Специалисты семеноводческих центров постоянно разрабатывают и проверяют новые сорта и гибриды, которые лучше всего подходят для местного климата.

Так, в 2025 году компания «Агрофирма Партнер» вывела сразу несколько новинок — томаты «Черри Алеся F1», «Сельчанка F1», «Покер F1», «Сиеста F1», а также «Праздничный томат». Эти гибриды дают богатый урожай и подходят для употребления сырыми, замороженными или консервированными.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что одно из главных направлений работы в регионе — это поддержка фермеров. В частности, им предоставляют субсидии на производство, проведение полевых работ, приобретение техники и внедрение новых технологий.

Эти меры позволяют эффективно развивать отрасль.