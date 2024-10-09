Свыше 16 тысяч точек стихийной торговли устранили в Подмосковье благодаря нейросети

Искусственный интеллект помог выявить свыше 24 тысяч точек незаконной торговли в Подмосковье. Из них 16,9 тысячи нарушений уже устранили.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, искусственный интеллект стал мощным помощником в борьбе незаконной торговлей.

«ИИ-технологии помогают оперативно реагировать на нарушения и обеспечивать соблюдение законодательства. Что, в свою очередь, создает равные условия для всех предпринимателей», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.

Нейросеть анализирует видео с камер системы «Безопасный регион», выявляет незаконные объекты торговли, а затем создает задание на проверку территории. После этого на место отправляют сотрудника администрации муниципалитета.

К проекту уже подключили более шести тысяч камер. За время работы системы количество жалоб на тему незаконной торговли снизилось на 12%.

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