Свыше 16 тысяч медиков получили компенсацию за аренду жилья в Подмосковье

Власти Московской области помогают медикам решить вопрос с жильем. Если у врача, медсестры или фельдшера нет своей квартиры, они могут получить ежемесячную денежную компенсацию за аренду съемной.

Одному работнику положено 30 тысяч рублей, а супружеской паре коллег — 45 тысяч. Сумма зависит от того, в каком городе или округе расположена больница или поликлиника.

«Ежемесячную выплату за аренду съемной квартиры получают более 16,3 тысячи медиков региона, из них 5,6 тысячи — это врачи, 10,7 тысячи — средний медперсонал», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Получить выплату могут те, кто соответствует нескольким условиям. Во-первых, нужно работать на полную ставку в государственном медицинском учреждении, которое находится на территории Подмосковья и подчиняется региональному Министерству здравоохранения.

Во-вторых, у самого медработника, а также у его супруга и несовершеннолетних детей не должно быть в собственности жилой недвижимости в области.

Важное условие — отсутствие договора социального или служебного найма.

Подробные требования и нюансы программы можно изучить на официальном сайте министерства.

Чтобы оформить компенсацию, необходимо подать заявление через региональный портал государственных услуг. Решение принимают в течение десяти рабочих дней.

Это лишь одна из мер поддержки медиков в регионе. Узнать обо всех существующих возможностях, включая программы «Земля врачам» и «Социальная ипотека», можно по ссылке.