Свыше 16 тысяч детей родились в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье родились более 16 тысяч детей. Из них мальчиков на 10% больше, чем девочек, рассказали в региональном Минсоцразвития.

В этом году к популярным именам новорожденных добавили Михаила, Матвея, Максима, Александра и Артема. Девочек чаще всего называли София, Мария, Анна, Ева, Варвара и Виктория.

«Напомню, что зарегистрировать малыша в Подмосковье можно сразу в роддоме или перинатальном центре, а также оформить выплату при рождении», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Работа сотрудников ЗАГС организована в 31 медучреждении Подмосковья, в том числе в о бластном НИИ акушерства и гинекологии.

Родители также могут оформить выплату в размере 20 тысяч рублей или получить подарочный набор.