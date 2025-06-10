Свыше 16 тысяч человек сдадут ЕГЭ по информатике и иностранным языкам в Подмосковье

ЕГЭ по информатике, английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам пройдут в России 10 и 11 июня. Экзамены напишут более 16 тысяч выпускников из Подмосковья.

Как рассказали в региональном министерстве образования, 8,9 тысячи человек выбрали ЕГЭ по информатике, еще 7,1 тысячи — по английскому языку. Немецкий язык напишут 15 выпускников, французский — 23, испанский — шесть, китайский — 19.

Для экзаменов подготовили 213 пунктов, за процедурой будут следить 910 общественных наблюдателей. Еще 729 будут контролировать происходящее по камерам.

«Экзамены по информатике и иностранным языкам завершают основной этап сдачи ЕГЭ в этом году. Впереди — резервные дни и публикация результатов, которые станут отправной точкой для поступления в вузы», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Результаты экзаменов будут известны не позднее 23 июня. Резервные дни назначили на 18 и 19 июня, а также 3 июля.