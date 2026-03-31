Свыше 16 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю

Восемь аттракционов, установленных в разных уголках Московской области в рамках губернаторского проекта «Сказка», продолжают набирать популярность среди жителей и гостей региона. Только за последнюю неделю количество их посетителей превысило 16 тысяч человек.

Безусловным лидером стала карусель, разместившаяся на Житной площади в Коломне. За семь дней там зарегистрировали 3,7 тысячи гостей.

Серебряным призером признали аттракцион в Домодедове, расположенный в Детском сквере напротив здания городской администрации. Местная карусель привлекла 2,6 тысячи человек.

Замкнула тройку самых востребованных площадок карусель в парке у усадьбы Кривякино в Воскресенске, где число желающих прокатиться составило 2,5 тысячи.

В Министерстве благоустройства Подмосковья отметили, что с наступлением устойчиво теплой погоды каждый из восьми аттракционов в среднем принимает до 3,5 тысячи посетителей еженедельно.

За эстетическую составляющую проекта отвечал известный дизайнер Денис Симачев. При разработке концепции он сделал ставку не только на визуальную привлекательность, но и на функциональную долговечность.

Все конструкции выполнили из материалов, специально подобранных для эксплуатации в климатических условиях средней полосы России, что позволяет им сохранять безупречный внешний вид и безопасность в любое время года.

Покататься на сказочных каруселях может любой желающий совершенно бесплатно. Стандартный график работы аттракционов предусматривает ежедневные сеансы с 11:00 до 20:00 с двумя выходными днями — понедельником и вторником.

Однако для жителей и гостей Домодедова сделали исключение — карусель в Детском сквере работает без выходных.