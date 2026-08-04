Свыше 16 млрд рублей направят на питание школьников в Подмосковье в этом году

Фото: Столовая в средней школе №2 Серпухова после капитального ремонта (Школе современного образования на улице Луначарского) / Медиасток.рф

В Подмосковье действует система бесплатного горячего питания для учащихся из ряда льготных категорий, а также для всех младшеклассников. Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, на эти цели в региональном бюджете на 2026 год заложено более 16,5 миллиарда рублей.

Помощь адресована прежде всего тем семьям, для которых оплата обедов является ощутимой статьей расходов. Среди получателей — дети участников СВО, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также школьники с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень льготных категорий может быть расширен на муниципальном уровне. Например, в Ленинском округе к основным получателям добавили детей из семей беженцев, вынужденных переселенцев и неблагополучных семей. В Электростали право на бесплатный обед получили учащиеся с хроническими заболеваниями почек и органов пищеварения.

Для оформления льготы родителям или законным представителям необходимо обратиться в администрацию школы. Кроме того, согласно указу президента, все ученики первых-четвертых классов обеспечиваются однократным бесплатным питанием автоматически, без подачи заявлений.