Свыше 1,6 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

За неделю подмосковные парки посетили более 1,6 миллиона человек. Для них были открыты концертные площадки, скейт-парки, места для занятий спортом и многое другое.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, во вторник в парках отдохнули более 338 тысяч человек, а в выходные — более 300 тысяч. Средняя посещаемость в будни составила около 350 тысяч гостей.

Самым популярным парков недели стал «Пехорка» в Балашихе. В нем побывали более 66 тысяч жителей.

«Парк благоустроили несколько лет назад, теперь здесь есть зоны для игр, спортплощадки, 5D-кинотеатр, контактный зоопарк и современная набережная с арт-объектами», — отметили в ведомстве.

Еще 55 тысяч гостей посетили парк Толстого в Химках, где работает спортивная зона, скейт-парк и памп-трек, а также скалодром для детей и многое другое. В тройку лидеров также вошел Центральный парк в Пушкино, в котором побывали более 41 тысячи гостей.

Кроме того, 31 тысяча человек посетили парк Мира в Мытищах и 27 тысяч — Центральный городской парк им. М. И. Калинина в Королеве.