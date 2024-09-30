Свыше 1,6 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

За неделю парки Подмосковья посетили свыше 1,6 миллиона человек. Чаще всего жители отдыхали там в воскресенье, в этот день там побывали более 283 тысяч человек.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, всего за выходные парки посетили свыше 538 тысяч гостей. В будни средняя посещаемость составила 222 тысячи человек.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил заместитель председателя правительства области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

За неделю 63,7 тысячи человек посетили «Пехорку» в Балашихе, 48,8 тысячи — парк Толстого в Химках, 41, 3 тысячи — центральный парк в Пушкино, 40,2 тысячи — парк Мира в Мытищах и 33,1 тысячи — «Фабричный» в Истре.

На каруселях за неделю прокатились более 9,5 тысячи человек.

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