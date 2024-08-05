Свыше 1500 сирот из Подмосковья получили увеличенные выплаты в июле

Размер ежемесячной выплаты на приемных и опекаемых детей от года до семи лет увеличили в Подмосковье с 1 июля. Ее получили свыше 1,5 тысячи человек.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, сейчас в приемных семьях региона воспитывают 15 тысяч детей.

«Семьи, в которых дети-сироты дошкольного возраста, уже с этого месяца начали получать увеличенную выплату 17 747 рублей. Таких детей в нашей области свыше 1500. В этом году также была увеличена ежегодная выплата для подопечных и приемных детей до 45 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что выплата на приемных детей от года до семи лет равна величине прожиточного минимума. В будущем сумма будет индексироваться вместе с ним.

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