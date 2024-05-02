Свыше 150 жителей Солнечногорска поучаствовали в акции «Экодвор» | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 13:15 Свыше 150 жителей Солнечногорска поучаствовали в акции «Экодвор» Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Первую в этом году экологическую акцию «Экодвор» в формате дворового праздника провели в Солнечногорске. Ее участниками стали свыше 150 человек.

Жители принесли на переработку 42 килограмма различного вторсырья, в том числе восемь килограммов пластиковых крышечек для благотворительного волонтерского проекта «Добрые крышечки». Также собрали макулатуру и пластик.

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«В городском округе Солнечногорск акция прошла в 27-й раз. Она направлена на формирование культуры обращения с твердыми коммунальными отходами. На площадках традиционно были организованы пункты приема вторсырья. Также напоминаю, что в Солнечногорске функционирует площадка „Мегабак“, куда жители могут сдать разделенные на разные фракции отходы», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Организаторами акции выступили Молодежный парламент городского округа Солнечногорск, Молодежный центр «Подсолнух» и местное отделение «Движения Первых». Они подготовили спортивно-развлекательную программу: тематические квесты, творческую мастерскую, книжную «Дармарку» и выставку экспонатов «ЭкоБыт».

Партнерами акции стали: региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоПромСервис», некоммерческая организация «ЭкоСпорт» и благотворительный фонд помощи животным «Велес». Они устроили соревнования по игре «Экогольф» для изучения правильной сортировки мусора и ухода за домашними животными.

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