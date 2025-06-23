Свыше 150 жителей Подмосковья посетили интерактивные семинары по вопросам ЖКХ

В Московской области за минувшую неделю провели восемь мероприятий по жилищно-коммунальным вопросам. Интерактивные семинары собрали представителей разных возрастных групп, включая участников программы «Активное долголетие».

На занятиях эксперты подробно разобрали ключевые аспекты сферы ЖКХ, в том числе содержание и значение договора управления домом, правила создания и полномочия советов многоквартирных домов, а также эффективные методы сокращения расходов на общее имущество.

Особенностью мероприятий стал интерактивный формат, позволивший каждому участнику получить индивидуальные разъяснения по волнующим темам. Все посетители получили тематические подарки с полезными информационными материалами.

Организаторами просветительского проекта выступили Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области совместно с Ассоциацией председателей советов МКД региона.

Актуальное расписание предстоящих семинаров доступно на официальном сайте.