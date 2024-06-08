Свыше 150 жителей Королева приняли участие в выездной администрации

Пресс-служба администрации городского округа Королев
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Королев

Выездная администрация прошла в центральном Дворце культуры Калинина в Королеве. Это уже двенадцатое мероприятие такого рода с начала года.

В мероприятии приняли участие глава города Игорь Трифонов, его заместители, депутат Мособлдумы Сергей Керселян, представители управляющих компаний и городских организаций.

На встрече обсудили вопросы, связанные с уборкой мусора, содержанием многоквартирных домов, услугами и тарифами ЖКХ, благоустройством территорий около домов и строительством.

Особое внимание уделили вопросу строительства школы на территории жилого комплекса «Золотые ворота». Глава города поделился с жителями возможными вариантами решения этой проблемы.

Отметим, что в этот раз для удобства на столах разместили QR-коды, которые позволяли перейти на платформу обратной связи и оставить отзывы, задать вопросы и предложения по проведенному приему.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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