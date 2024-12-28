Свыше 150 занятий по электробезопасности провели в школах Подмосковья с января

Сотрудники компании «Мособлэнерго» провели свыше 150 занятий в школах Подмосковья с начала года. Детям рассказали о безопасном обращении с электроприборами. Уроки посетили более трех тысяч человек.

Уроки по электробезопасности посетили порядка трех тысяч учащихся с пятого по седьмой классы. Для них провели тематические лекции, где рассказали об основах и принципах работы электросетей. Им напомнили о правилах поведения вблизи энергообъектов, а также о первой помощи при ударе током.

Особое внимание уделили профилактике несчастных случаев вблизи опор ЛЭП и электрических подстанций.

Специалисты "Мособлэнерго" ежегодно проводят такие уроки в школах. За 10 лет на их занятиях побывали свыше 20 тысяч детей.