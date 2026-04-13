Свыше 150 участков региональных дорог отремонтируют в Подмосковье в 2026 году

В этом году в Подмосковье продолжат ремонт региональных дорог. Основной акцент сделают на пяти муниципалитетах, где планируется обновить значительную часть покрытия.

Ремонтный сезон начнется уже в апреле.

«Всего в этом сезоне по нацпроекту дорожникам предстоит отремонтировать более 560 километров асфальтобетонного покрытия на региональных дорогах, при этом 130 километров покрытия заменят на территории пяти округов‑лидеров: Коломны, Волоколамского, Луховиц, Егорьевска и Можайского», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Максимальный объем работ запланирован в Коломне — там приведут в порядок около 30 километров дорог на восьми участках. В частности, обновление пройдет на улице Астахова, где расположены социальные учреждения, а также на подъездных дорогах к населенным пунктам.

В Волоколамском округе отремонтируют свыше 26 километров покрытия. Работы затронут ключевые маршруты, обеспечивающие доступ к жилым районам, образовательным учреждениям и туристическим объектам.