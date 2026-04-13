Свыше 150 участков региональных дорог отремонтируют в Подмосковье в 2026 году
В этом году в Подмосковье продолжат ремонт региональных дорог. Основной акцент сделают на пяти муниципалитетах, где планируется обновить значительную часть покрытия.
Ремонтный сезон начнется уже в апреле.
«Всего в этом сезоне по нацпроекту дорожникам предстоит отремонтировать более 560 километров асфальтобетонного покрытия на региональных дорогах, при этом 130 километров покрытия заменят на территории пяти округов‑лидеров: Коломны, Волоколамского, Луховиц, Егорьевска и Можайского», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Максимальный объем работ запланирован в Коломне — там приведут в порядок около 30 километров дорог на восьми участках. В частности, обновление пройдет на улице Астахова, где расположены социальные учреждения, а также на подъездных дорогах к населенным пунктам.
В Волоколамском округе отремонтируют свыше 26 километров покрытия. Работы затронут ключевые маршруты, обеспечивающие доступ к жилым районам, образовательным учреждениям и туристическим объектам.
В Луховицах обновят более 25 километров полотна и нанесут новую разметку на трех участках, включая дороги вдоль реки Оки и межпоселковые маршруты.
Порядка 25 километров покрытия заменят и в Егорьевском округе — в программу вошли как городские улицы, ведущие к важным объектам инфраструктуры, так и региональные трассы, соединяющие населенные пункты.
В Можайском округе планируется привести в порядок более 23 километров дорог. В том числе работы проведут на подъездах к Минскому шоссе и на центральных улицах сельских территорий.
Всего в течение сезона специалисты обновят покрытие и разметку более чем на 150 участках региональной сети. Власти региона подчеркивают, что приоритет отдают дорогам с высокой социальной значимостью и интенсивным трафиком.