Свыше 150 тысяч видеокамер установили в Подмосковье для контроля чистоты и порядка

Умные камеры установлены в каждом втором подъезде Подмосковья. Всего на территории области более 150 тысяч таких устройств. Они помогают раскрывать преступления, а также следить за чистотой и порядком. О системе «Безопасный регион» 360.ru рассказал заместитель руководителя главного управления региональной безопасности Подмосковья Дмитрий Алексеев.

Система «Безопасный регион» появилась в Подмосковье в 2016 году и была направлена на снижение преступности. Сейчас она включает в себя более 150 тысяч камер и приносит большую пользу, объяснил Дмитрий Алексеев.

«В первую очередь она создавалась, чтобы дать правоохранительным органам действенный инструмент по раскрытию преступлений, и для того, чтобы снизить уровень преступности в наших городах», — сказал он.

В первую очередь камеры устанавливают в местах массового пребывания жителей. Это парки, площади, проходные улицы. Затем — на въездах в города, на подъездах и во дворах. Информацию устройства передают специалистам, она хранится в течение месяца.

Видеопоток с камер передается в центр обработки данных, где к изображению применяют технологии искусственного интеллекта. Он способен распознавать лица, номера машин, а также мусор, переполненные баки, бездомных собак и многое другое.

«Главная заслуга системы — то, что снижается уровень преступности. За последние три-четыре года она снизилась более, чем на треть. За прошлый год — на 11%», — добавил Алексеев.

Он заявил, что в будущем камер станет еще больше. Ведомство будет активнее использовать технологии искусственного интеллекта, чтобы повысить комфорт и безопасность жителей.