Свыше 150 старост избрали в селах и деревнях Коломны

В Коломне активно развивается институт сельских старост. Впервые их избрали в прошлом году в четырнадцати населенных пунктах муниципалитета, а всего в округе этот пост занимают 157 человек.

По словам начальника территориального управления администрации городского округа Коломна Светланы Троицкой, институт сельских старост развивается благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Старост не просто знают в лицо, им доверяют свои проблемы, поэтому они всегда в курсе запросов жителей. Именно активисты, избранные на эту общественную должность, становятся инициаторами развития сельских территорий», — добавила она.

Старост выбирают с учетом мнения местных жителей. Они голосуют на общем собрании, а утверждает кандидатуры окружной Совет депутатов. Каждому старосте выдают удостоверение и закрепляют за ним круг полномочий.