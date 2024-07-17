Свыше 150 тыс. социальных карт выдали льготникам в Подмосковье с января

Около 2,5 миллиона жителей Подмосковья пользуются бесплатным проездом. Всего с начала года льготникам выдали более 150 тысяч социальных карт.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, льготники могут получить карту проактивно. Для этого нужно только подтвердить данные на «Госуслугах».

«Пенсионеры, многодетные, инвалиды могу получить карту проактивно, подтвердив данные в личном кабинете на региональном портале госуслуг», — сказала она.

В Минсоцразвития Подмосковья добавили, что социальная карта дает возможность пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте, а также получать скидки в некоторых магазинах и аптеках. В прошлом году их стали выдавать детям-сиротам вместо компенсации.

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