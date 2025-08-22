Свыше 150 собак приняли участие в кинологической выставке в Дмитрове

Масштабная выставка собак буль-типа прошла в Дмитровском округе. Мероприятие собрало свыше 150 животных, среди которых были американские булли, английские бульдоги, стаффордширские бультерьеры и прочие породы.

Участники выставки продемонстрировали судьям и зрителям свои лучшие качества. За соблюдением норм на мероприятии внимательно следили специалисты государственной ветеринарной службы Московской области.

Все собаки предварительно прошли осмотр, в рамках которого врачи проверили все необходимые документы и физическое состояние питомцев.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья обратили внимание на то, что все массовые мероприятия с участием животных должны проходить под строгим контролем экспертов.

Сопроводительные документы можно оформить в любой государственной ветеринарной станции.