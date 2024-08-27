Свыше 150 школьников и студентов посетили «Театральный пикник» в Химках

Ежегодный «Театральный пикник» прошел в парке имени Толстого в Химках. Его посетили свыше 150 школьников и студентов региона.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, праздник провели для участников молодежного проекта «Театральный поединок». Его посетили свыше 150 воспитанников творческих коллективов из разных городов региона. Для них провели квест, который требовал навыков сочинительства, перевоплощения и танца, а также образовательные тренинги и подвижные игры.

Кроме того, в парке состоялся театрально-танцевальный флешмоб и пикник.

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