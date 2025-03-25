Свыше 150 проектов импортозамещения запустили в Подмосковье с 2022 года

Московская область активно участвует в общероссийской работе по импортозмещению. С 2022 года в регионе заявили более 400 проектов технологического суверенитета.

Инвестиции в эти программы составляют 339,5 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать в Московской области около 33,5 тысячи рабочих мест.

«За три года в Московской области уже запущено почти 160 новых предприятий, работа которых направлена на обеспечение технологического суверенитета нашей страны. В этом году в Подмосковье планируется реализация еще 85 проектов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Проекты импортозамещения в Московской области реализуют в сферах медицины, фармацевтики, электроники, машиностроения и других отраслях.

Так, в прошлом году компания «УДТ-Техника» построила в Долгопрудном производство комплектующих для грузового транспорта и спецтехники, а в этом году предприятие «ТАЙМ» завершит возведение завода по созданию сантехнических инсталляций в Балашихе.