Свыше 150 приборов учета отремонтировали в домах Подмосковья в 2024 году

Общедомовые приборы учета отремонтировали более чем в 150 многоквартирных домах Московской области с начала года. Все работы выполнены по заявкам жителей региона.

Для контроля за объемом потребляемых ресурсов, таких как вода, электроэнергия, газ или тепло, во всем доме устанавливается общедомовой прибор учета (ОДПУ). Индивидуальные приборы учета (ИПУ), в свою очередь, устанавливаются в квартирах для более детального измерения потребления ресурсов, что помогает жителям контролировать собственные расходы.

При этом электричество используется для освещения подъездов, работы лифтов, насосов и другого оборудования, которым пользуются все жители. Разница в показаниях между ИПУ и ОДПУ позволяет определить, сколько энергии расходуется на данные цели, и этот расход делится между гражданами в зависимости от количества квадратных метров в собственности.

Управляющие организации Подмосковья уже провели более 150 работ по ремонту общедомовых приборов учета в текущем году. Если в доме требуется установка или ремонт общедомового прибора учета, рекомендуется сообщить об этом представителям УК или связаться с Единой диспетчерской службой через портал ЕДС МО.

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