Свыше 150 пенсионеров посетили лекции о здоровье в Клину

В Подмосковье реализуют важный проект для поддержания здоровья жителей старшего возраста. Стартовавшая весной текущего года на базе Клинского центра социального обслуживания программа «Домашняя медицина» уже доказала свою пользу на практике.

В рамках проекта участники клуба «Активное долголетие» получили возможность напрямую общаться с ведущими врачами Клинской больницы.

Специалисты не просто читают лекции о том, как предотвратить те или иные заболевания, но и детально отвечают на вопросы, а также дают персональные советы.

Жители старшего возраста уже посетили встречи, на которых им рассказали о профилактике болезней уха, горла и носа, проблем пищеварения, а также побывали на выступлениях терапевта и врача-гериатра.

Эти мероприятия собрали свыше 150 человек.

Очередной полезный разговор ждет жителей округа 12 декабря. В клубе «Активное долголетие» в 13:00 выступит нефролог Антон Руяткин с лекцией «Профилактика заболеваний почек».

Встречи в рамках проекта продолжатся в следующем году.