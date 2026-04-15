Свыше 150 пациентов транспортировали вертолеты санавиации Подмосковья с января
В Подмосковье задействованы три вертолета санитарной авиации. Они незаменимы, когда необходимо оказать помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и других чрезвычайных ситуациях.
Кроме того, вертолеты перемещают пациентов между больницами.
«Санитарная авиация позволяет быстро доставить в стационар пациента, которому нужна срочная медицинская помощь. Независимо от дорожного трафика, расстояния и времени суток — благодаря системе „Ночной старт“, вертолеты могут вылетать даже ночью», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
С начала года летательные аппараты перевезли 156 человек, среди которых 103 ребенка.
Один из вертолетов транспортирует детей в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля. Авиамедицинские бригады состоят из опытных анестезиологов-реаниматологов и фельдшеров территориального центра медицины катастроф.