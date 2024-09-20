Свыше 150 операций провели в новом отделении офтальмологии в Подольске

Научно-практическая конференция офтальмологов Московской области прошла в Подольске. На ней специалисты подвели итоги работы нового профильного отделения в местной клинической больнице.

В новом офтальмологическом отделении в Подольске уже месяц работает дневной стационар. Специалисты используют передовые методы лечения глазных заболеваний.

«За неполный месяц работы отделения нашими докторами были проконсультированы более 700 пациентов, сделано 150 операций. Работа будет продолжаться. И мне очень приятно говорить о том, что кроме практической деятельности, которой занимается наша команда офтальмологов, у нас развивается и научная работа», — прокомментировал главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян.

Отметим, что такая конференция в округе проходит во второй раз. На ней врачи делятся опытом, вырабатывают единые подходы к лечению.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».