Свыше 150 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

Еще 153 объекта недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю. Это 147 земельных участков, пять нежилых помещений и один объект комплексного развития территории в аренду и на продажу.
Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Котельниках можно арендовать земельный участок для строительства дома. Его площадь составляет шесть соток. Начальная цена — 198 тысяч рублей.
В Коломне на торги выставили 9,3 сотки в деревне Климово. Объект подойдет для ведения хозяйства.
Еще один земельный участок площадью 10 соток продается в поселке Назарьево в Одинцове. Его начальная цена составила 4,3 миллиона рублей.