Свыше 150 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

Фото: Земельный участок в г. о.Котельники / Комитет по конкурентной политике Московской области

Еще 153 объекта недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю. Это 147 земельных участков, пять нежилых помещений и один объект комплексного развития территории в аренду и на продажу.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Котельниках можно арендовать земельный участок для строительства дома. Его площадь составляет шесть соток. Начальная цена — 198 тысяч рублей.

В Коломне на торги выставили 9,3 сотки в деревне Климово. Объект подойдет для ведения хозяйства.

Еще один земельный участок площадью 10 соток продается в поселке Назарьево в Одинцове. Его начальная цена составила 4,3 миллиона рублей.

Ознакомиться со всеми лотами можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.