Свыше 150 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Фото: Участок на торгах в м. о. Истра / Единый портал торгов МО ЕАСУЗ

С 6 по 10 октября Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на открытые торги 152 объекта имущества. В перечне активов значатся 92 земельных участка в аренду и 39 участков к продаже.

Желающие могут приобрести или арендовать недвижимость: семь нежилых помещений сдают в аренду, девять выставили на продажу, два объекта включают нежилые помещения с земельными участками в аренду, а еще один комплексный лот предлагают к покупке.

Дополнительно на торги выставили два объекта, предназначенные для водопользования.

Значительная часть предложений приходится на земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, что позволяет будущим владельцам построить собственный дом.

Среди примеров — участок для ЛПХ площадью почти 13 соток в деревне Яковлевской городского округа Орехово-Зуевский, который сдают в аренду с начальной ценой свыше 788 477 рублей в год. В Истре в собственность можно приобрести землю для ведения личного подсобного хозяйства площадью 10,26 сотки в деревне Курово за стартовую цену чуть больше 1 852 894 рублей.

Ключевой принцип проведения аукционов остается неизменным: победителем признают участника, который предложил наибольшую цену за лот.

Для удобства потенциальных покупателей и арендаторов все объекты можно найти на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Важно отметить, что все торги в Подмосковье проводят исключительно в электронном формате.