Свыше 150 молодых специалистов скорой прошли обучение у наставников в Подмосковье

Программа наставничества действует в Подмосковье для молодых специалистов. Она помогает начинающим врачам, фельдшерам и медсестрам познакомиться с тонкостями работы и адаптироваться на новом месте. На скорой помощи такую поддержку уже получили более 150 специалистов.

Процесс адаптации проходит под руководством опытных наставников, которые сопровождают новичков на первых порах.

«За все время действия программы на Московской областной станции скорой медицинской помощи программу наставничества прошли 157 молодых специалистов, в том числе 32 — с начала года», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Программа наставничества длится три месяца. Предварительно каждый куратор проходит специальное обучение, чтобы более эффективно работать с молодым коллегой. Они также получают ежемесячную доплату в размере пяти тысяч рублей.

В Подмосковье действуют и другие меры поддержки медиков. Так, молодые специалисты получают надбавку к зарплате. Врачам также доступна льготная ипотека и компенсация за аренду жилья. Узнать об этом больше можно по ссылке.