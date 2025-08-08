Свыше 150 километров магистральных газопроводов обследовали в Подмосковье

Компания «Мособлгаз» подготовила необходимую инфраструктуру к осенне-зимнему сезону. Специалисты модернизировали и проверили оборудование, чтобы обеспечить стабильную подачу газа жителям региона.

Работы провели во всех филиалах компании. Специалисты проверили более 150 километров магистральных газопроводов, в том числе, в Бронницах, Ступине, Кубинке, Клину, Луховицах и Павловском Посаде.

Помимо диагностики сетей, отремонтировали 24 здания пунктов редуцирования газа, заменили свыше 1,2 тысячи цокольных вводов, установили более тысячи реперов и знаков для обозначения подземных коммуникаций, а также проверили 293 пункта редуцирования.

Все работы для надежной работы системы в отопительный сезон планируют закончить до 10 сентября.